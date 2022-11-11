МИД Китая опроверг слова Байдена об отдалении Пекина от Москвы

Представитель МИД КНР Лицзянь опроверг слова Байдена о дистанцировании Китая от России

Вопреки мнению президента США Джо Байдена, Китай не отдаляется от России. Слова главы Белого дома о дистанцировании Пекина от Москвы опроверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова приводит ТАСС.

«Китай и Россия в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что китайская сторона заинтересована в продуктивном сотрудничестве с Москвой и готова содействовать развитию отношений между государствами «в правильном направлении».

Ранее замглавы Минобороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что китайские власти рассматривают Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам. По его мнению, российско-китайские отношения со временем будут только углубляться как в экономическом, так и в технологическом плане.