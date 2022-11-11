Ученый предсказал появление штамма коронавируса с 90-процентной смертностью

Глава Курчатовского института назвал главной угрозой штамм COVID-19 со смертностью 90%

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук предсказал появление штамма коронавируса с 90-процентной смертностью. В ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis он назвал биологическую опасность главной угрозой миру, передает РБК.

«Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем», — заявил Ковальчук, предсказав, что 9 человек из 10 умрут от штамма COVID-19. «И на этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным», — добавил он.

Еще одной угрозой миру ученый назвал кибербезопасность. Однако в крайнем случае ее можно решить радикальным методом, «выключив рубильник», тогда как с биоопасностью ничего сделать нельзя. «Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство», — пояснил Ковальчук, приведя в качестве примера африканскую чуму свиней и назвав ее «рукотворным делом».

В июне Михаил Ковальчук заявил, что США собирали у россиян биоматериалы, чтобы выяснить, почему российские солдаты выносливее американских. О том, что некие силы с непонятной целью занимаются сбором биологического материала россиян по всей стране, делая это целенаправленно и профессионально, в 2017 году сообщал президент России Владимир Путин. Позднее представитель учебного авиакомандования ВВС США Бо Дауни рассказал, что работы специалистов Пентагона с биологическим материалом россиян связаны с изучением опорно-двигательного аппарата.