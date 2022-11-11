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07:05, 11 ноября 2022Россия

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу дроном-камикадзе

Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу ВСУ на николаево-криворожском направлении
БПЛА «Ланцет»

БПЛА «Ланцет». Фото: Kalashnikov Media/ Globallookpress.com

Российские военные уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д20 Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Объект был поражен при помощи дрона-камикадзе «Ланцет», разработанного российской фирмой ZALA. Она входит в концерн «Калашников».

Беспилотник ударил по украинской гаубице и военнослужащим, которые заметили угрозу в последний момент. «Ланцет» может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас, он используется для ударных и разведывательных задач на линии фронта.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков показал на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины двумя ударами артиллерии Чеченской 42-й дивизии.

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Марина Совина
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