Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российские военные уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д20 Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Объект был поражен при помощи дрона-камикадзе «Ланцет», разработанного российской фирмой ZALA. Она входит в концерн «Калашников».

Беспилотник ударил по украинской гаубице и военнослужащим, которые заметили угрозу в последний момент. «Ланцет» может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас, он используется для ударных и разведывательных задач на линии фронта.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков показал на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины двумя ударами артиллерии Чеченской 42-й дивизии.

