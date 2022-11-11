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02:03, 11 ноября 2022Россия

Уничтожение украинского танка двумя ударами попало на видео

Военкор Сладков показал видео с уничтожением танка ВСУ двумя ударами

Видео: Telegram-канал «Сладков+»

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале показал на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя ударами артиллерии Чеченской 42-й дивизии.

Он пояснил, что при появлении боевой машины российские военные открывают огонь по близлежащей лесополосе и с первого выстрела поражают танк. После этого экипаж бежит, по нему наносится удар осколочными боеприпасами, затем происходит еще один выстрел по танку.

Сладков указал, что артиллерия мгновенно реагирует на появление танка и производит два попадания. «Мы начинаем весьма точно стрелять. Это экономия боеприпасов и четкое поражение цели», — добавил военкор.

Ранее танкист из группировки «О» («Отважные») сообщил о подвиге наводчика орудия, который помог членам экипажа добраться до российских позиций.

Марина Совина
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