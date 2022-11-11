США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с банками России

Минфин США продлил разрешение на все сделки по энергоносителям с банками России

Министерство финансов США продлило разрешение на все сделки по энергоносителям с банками России и Центробанком, следует из лицензии, опубликованной ведомством.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года», — говорится в документе.

Среди финансовых организаций, для которых Соединенные Штаты продлили лицензию, оказались крупнейшие российские банки, в том числе ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и связанные с ними организации.

В марте после выпуска Минфином США генеральной лицензии, исключающей из-под влияния санкций «относящиеся к энергетике» сделки с участием подсанкционных российских банков, ведомство разъяснило, как американцам можно напрямую взаимодействовать с заблокированными банками в этой области. Для этого, в частности, понадобятся специальные обходные транзакции.