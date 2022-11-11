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16:47, 11 ноября 2022Из жизни

Школьные друзья разбогатели и несколько месяцев не знали об этом

UPI: выигрышный лотерейный билет несколько месяцев пролежал на шкафу у мужчины

Фото: Shutterstock

Житель американского штата Миссури, выигравший в лотерею крупный приз вместе со школьным другом, рассказал, что выигрышный билет несколько месяцев пролежал на его шкафу, прежде чем они обнаружили, что стали победителями. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина и его друг купили в магазине в городе О’Фаллон лотерейный билет. Розыгрыш должен был состояться в июне. «Мы с приятелем, которого я знаю более полувека, в последние два года регулярно играем в лотерею. Я знаю его с седьмого класса: наши школьные шкафчики находились рядом друг с другом», — рассказал американец.

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Игрок отметил, что положил купленный билет на шкаф и забыл про него на несколько месяцев. Недавно он вспомнил про билет и решил отнести его в магазин, чтобы проверить результат розыгрыша. «Когда я проверил его, кассир воскликнул: "Вы разбогатели и выиграли 50 тысяч долларов!"» — рассказал американец.

Мужчина сразу решил сообщить новость жене. «Я позвонил жене и спросил, как проходит ее день. А затем рассказал, как проходит мой», — отметил он.

Победитель не уточнил, есть ли у него какие-либо планы относительно того, как распорядиться своей долей выигрыша.

Ранее сообщалось, что житель канадской провинции Онтарио 20 лет безуспешно играл в лотерею и сорвал джекпот благодаря найденному в подставке для стаканов в автомобиле билету. Мужчина решил на всякий случай отсканировать его и обнаружил, что выиграл.

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Алиса Дмитриева
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