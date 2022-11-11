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17:55, 11 ноября 2022Экономика

Набиуллина рассказала о «как никогда туманном» будущем

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о «как никогда туманном» будущем

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Finopolis напомнила о «как никогда туманном» будущем, передает РИА Новости.

Руководитель регулятора представляла спикеров пленарной сессии, в частности, председателя набсовета Московской биржи Сергея Швецова, который в этом году покинул пост первого заместителя председателя Банка России.

«Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — рассказала Набиуллина.

Об уходе Швецова стало известно в январе — пост он оставил в марте. Тогда же ушел с должности еще один заместитель Набиуллиной Дмитрий Скобелкин.

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Платон Щукин
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