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В ЦБ произошли большие кадровые перестановки

Заместители главы ЦБ Набиуллиной Швецов и Скобелкин покинут свои посты до 25 января

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Банке России произошли большие кадровые перестановки: два заместителя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной покинут свои посты, сообщил регулятор.

Первый зампред Сергей Швецов уйдет с должности 21 марта. Пока он не «принял решение продолжить карьеру» в другом месте. С 25 января свой пост покинет и зампред Дмитрий Скобелкин.

Директор Юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов назначен с 17 января статс-секретарем — заместителем председателя Банка России. На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия Банка России с Государственной Думой и Советом Федерации.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым заместителем председателя ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина поставила низкую инфляцию в заслугу Центробанку. Инфляция в России по итогам прошлого года оказалась почти на треть ниже той, что могла бы быть без повышения ключевой ставки, на которую пошел ЦБ, отметила она. По ее словам, заслугой ЦБ стала оперативная реакция на рост цен в течение всего года.

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Платон Щукин
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