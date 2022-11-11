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12:06, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков

В Group-IB предупредили о росте числа фишинговых сайтов в России

Фото: unsplash

Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов, имитирующих банковские ресурсы, онлайн-сервисы и платежные системы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Group-IB, специалисты которой предупредили жителей страны о серьезном росте числа фишинговых сайтов.

«Фишинг остается наиболее массовой угрозой для пользователей в интернете, и его масштабы неуклонно растут, — сказал руководитель группы по защите от фишинга Центра реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB Иван Лебедев. — Именно фишинговые сайты составляют 98-99 процентов заблокированных ресурсов киберпреступников. Оставшееся — сайты с вредоносным ПО».

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В компании подчеркнули, что в 2022 году Group-IB обнаружила в рунете около 18 тысяч фишинговых сайтов. Бурный рост специалисты связывают с увеличением популярности мошеннической схемы «Мамонт». Ее суть заключается в том, что потенциальных жертв заманивают фейковыми покупками, услугами по доставке или аренде товаров, в том числе автомобилей, и даже походами на свидания. Такие ресурсы в конце концов перенаправляют россиян на поддельные сайты банков или платежных онлайн-сервисов, в результате чего мошенники получают доступ к деньгам.

В Group-IB также отмечают сезонность появления новых мошеннических страниц, хотя в целом рост их числа продолжался на протяжении всего года. По оценкам экспертов компании, схема уже получила распространение в Европе, а суммарный заработок использующих ее групп мошенников превысил 6,2 миллиона долларов.

Ранее россиянам посоветовали не записывать близких в телефоне как «мама» и «папа». Это связали с тем, что такие контакты чаще всего используют в социальной инженерии. Получив номера, злоумышленники звонят родным абонента и сообщают о несчастным случае с его участием.

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Вениамин Лыков
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