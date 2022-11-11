В Польше антифашисты и ЛГБТ-движение ответили на марш националистов

В Варшаве антифашисты и ЛГБТ-движение провели ответную акцию на марш националистов

В Варшаве движения антифашистов и представителей ЛГБТ провели акцию в ответ на марш националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в польской столице прошел традиционный марш независимости, который организуют националисты. В ответ на многотысячное шествие антифашисты и ЛГБТ-персоны пришли на улицу Маршалковской с флагами цветов радуги.

Кроме того, участники манифестации взяли с собой плакаты с лозунгами «Фашисты, прочь с наших улиц!», «Очистим Польшу от фашистов!» и «Нет Конфедерации расистов и фашистов» (то есть коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация», члены которой недавно выступили с предложением обязать украинских граждан в Польше подписывать декларацию лояльности польскому народу).

Также известно, что полиция сопровождает шествие во избежание столкновений с националистами. В частности, сотрудники ведомства остановили колонну в районе площади Унии Любельской, чтобы не допустить встречи с другим движением.

«Сотрудники полиции вывели из района площади Де Голля нескольких мужчин, которые участвовали в контрманифестации», — сказано в материале агентства PAP. В сообщении также говорится, что они преградили путь участникам марша, держа в руках плакат с лозунгом «Национализм — это не патриотизм».

Ранее сообщалось, что скоро украинские беженцы лишатся бесплатного жилья в Польше. Уполномоченный правительства республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что это произойдет в 2023 году.