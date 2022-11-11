УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов
УЕФА назвал гол Лионеля Месси лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщается на сайте организации.
Первое место в голосовании болельщиков занял точный удар аргентинца в игре третьего тура против «Бенфики». После перепасовки с партнерами Месси с линии штрафной поразил верхний угол ворот.
На втором месте расположился гол форварда «Мачестер Сити» Эрлинга Холанда в матче с дортмундской «Боруссией». Третью позицию занял еще один красивый гол Месси, который он забил в игре с «Маккаби».
Голосование проходило с 7 по 11 ноября. Выбрать можно было из десяти голов.