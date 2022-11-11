Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
3:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
3:2
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
3:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Динамо Мн
1:1
3-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:1
3-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Ницца
Франция - Лига 1|15-й тур
21:00, 11 ноября 2022Спорт

УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА назвал гол Лионеля Месси лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщается на сайте организации.

Первое место в голосовании болельщиков занял точный удар аргентинца в игре третьего тура против «Бенфики». После перепасовки с партнерами Месси с линии штрафной поразил верхний угол ворот.

На втором месте расположился гол форварда «Мачестер Сити» Эрлинга Холанда в матче с дортмундской «Боруссией». Третью позицию занял еще один красивый гол Месси, который он забил в игре с «Маккаби».

Голосование проходило с 7 по 11 ноября. Выбрать можно было из десяти голов.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские регионы
Эндокринолог назвала неочевидную причину спазмов в ногах
В США назвали тайную цель Белого дома относительно России
Чиновника из Торгово-промышленной палаты РФ арестовали по делу о мошенничестве
УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Россиянина арестовали за убийство секретаря и покушение на замдиректора школы
В Лувре обеспокоились сохранностью шедевров
Женщинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак груди на начальной стадии
У Леры Кудрявцевой начался психоз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.