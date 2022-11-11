На Урале отказались смягчать 22-летнее наказание лидеру банды киллеров

В Нижнем Тагиле суд отказался смягчать 22-летнее наказание лидеру банды киллеров Никитину

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказался смягчать наказание главарю банды киллеров, осужденному на 22 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд отклонил ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид.

Речь идет о бывшем милиционере Александре Никитине, который после участия в боевых действиях в Афганистане создал группировку, занимавшуюся заказными убийствами. Ее участники расправились с директором общества инвалидов республики Татарстан Ахмадуллиным, членом ОПГ «Перваки» Ерусалимским, предпринимателем Федоровым. В 2005 году участники банды были осуждены на сроки от 11 до 18 лет, Никитин получил 22 года.

Он успел отсидеть 18,5 года, ему осталось еще отбыть три года и пять месяцев. Администрация колонии дала осужденному положительную характеристику.

Но прокуратура выступила против смягчения наказания Никитину, так как он два раза привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка в ИК, вину в преступлениях не признал, а психолого-диагностическое обследование установило, что он склонен к рецидиву.

Никитин останется в колонии.