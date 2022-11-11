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12:05, 11 ноября 2022Мир

Рябков заявил об отсутствии вопросов у России к США

Замглавы МИД Рябков: у РФ нет вопросов к США, чтобы проводить встречу Блинкена и Лаврова

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

На данный момент у России нет вопросов к США, чтобы проводить встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном на саммите G20. Об отсутствии вопросов заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что встреча Лаврова и Блинкена не планировалась. «Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт. Американцы знают нашу позицию по всем аспектам», — уточнил он. Рябков добавил, что российская сторона тоже хорошо себе представляет подходы и приоритеты Вашингтона.

Замглавы МИД уличил США в обсуждении «того, чего нет в принципе». «Никаких планов и подготовки никакой к такому контакту с нашей стороны не ведется. А они сами как будто себя убеждают, что это не нужно», — высказался он.

Ранее власти Индонезии подтвердили решение президента России Владимира Путина не присутствовать на предстоящем саммите «Большой двадцатки», который состоится 15-16 ноября на острове Бали. Вместо него российскую сторону на мероприятии представит Лавров.

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Виктория Кондратьева
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