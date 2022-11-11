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21:30, 11 ноября 2022Забота о себе

Эндокринолог назвала неочевидную причину спазмов в ногах

Эндокринолог Губкина: спазмы в ногах могут возникать от нехватки витаминов и обезвоживания

Фото: Imani Bahati / Unsplash

Спазмы в ногах могут возникать из-за обезвоживания и нехватки витаминов, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина. Эту и несколько других неочевидных причин таких спазмов она назвала в беседе с «Аргументами и фактами».

Причиной спазмов, по ее словам, может стать нарушение кровотока в венах ног, обезвоживание организма и прием некоторых лекарственных препаратов.

Кроме того, неприятные ощущения может вызвать нехватка некоторых витаминов и микроэлементов — кальция, магния, натрия, калия, а также витаминов D и В6. «Если такая ситуация проявилась, надо обязательно проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только потом, если дело действительно в нехватке витаминов, начинать восполнение дефицита», — заключила врач.

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Александра Лисица
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