Эндокринолог назвала неочевидную причину спазмов в ногах

Эндокринолог Губкина: спазмы в ногах могут возникать от нехватки витаминов и обезвоживания

Спазмы в ногах могут возникать из-за обезвоживания и нехватки витаминов, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина. Эту и несколько других неочевидных причин таких спазмов она назвала в беседе с «Аргументами и фактами».

Причиной спазмов, по ее словам, может стать нарушение кровотока в венах ног, обезвоживание организма и прием некоторых лекарственных препаратов.

Кроме того, неприятные ощущения может вызвать нехватка некоторых витаминов и микроэлементов — кальция, магния, натрия, калия, а также витаминов D и В6. «Если такая ситуация проявилась, надо обязательно проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только потом, если дело действительно в нехватке витаминов, начинать восполнение дефицита», — заключила врач.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев назвал способы избавиться от боли в шее. Специалист рекомендовал в холодную ветреную погоду прикрывать шею, иначе возникает риск получить воспаление шейных мышц — миозит.