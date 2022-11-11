Европа нарастила импорт одеял из одной страны

Yeni Safak: Турция увеличила поставки одеял в Европу на 24% в условиях энергокризиса

В условиях развернувшегося в Европе энергетического кризиса Евросоюз стал закупать больше зимних товаров в Турции. Сильнее всего вырос спрос на одеяла и стеганые изделия, пишет газета Yeni Safak.

По словам президента Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья Ахмета Оксюза, экспорт одеял из республики увеличился на 12 процентов с января по октябрь текущего года. Оборот продукции вырос до 53 миллионов долларов. При этом поставки одеял в ЕС, на который приходится половина от всего турецкого экспорта этих товаров, увеличились на 24 процента. В то же время экспорт стеганых одеял увеличился на 22 процента, до 119 миллионов долларов.

Активнее других стран приобретали одеяла Германия и Нидерланды, государства нарастили импорт на 39 и 37 процентов соответственно. Резко увеличили закупки в октябре Греция и Польша.

Один из производителей текстиля в республике, владелец компании в Бурсе Рефик Джейлан, подтвердил тенденцию, отметив, что в текущем году поставки зимних товаров в основном идут в Германию, Францию, Испанию, Италию, Бельгию и Швецию. Он заявил, что энергокризис в Европе стал своего рода выгодным для Турции и, в частности, для его компании, поскольку за последние пять месяцев ее оборот вырос на 30 процентов.

В начале октября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что страны Евросоюза могут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ. Он добавил, что в отсутствие значительных и неожиданных перебоев с поставками страны Европы должны пережить февраль или март, используя запасы, объемы которых достигли примерно 90 процентов.

Европейские газовые хранилища в настоящее время заполнены на 95,35 процента, свидетельствуют официальные данные. При этом в октябре общий спрос на газ в Европе упал на 22 процента в годовом выражении. Этому способствовало подорожание топлива, из-за которого небольшие промышленные предприятия постепенно сокращают производство, а также теплая погода — домохозяйствам не приходилось включать отопление.