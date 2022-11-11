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10:49, 11 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудники ФСБ выявили полицейского-взяточника с помощью прослушки телефона

В Нижнем Тагиле ФСБ выявила полицейского-взяточника с помощью прослушки его телефона

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Нижнем Тагиле оперуполномоченный из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получил взятку в размере 100 тысяч рублей от наркоторговца за непривлечение его к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 11 ноября, пишет издание e1.ru.

Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности полиции города и УФСБ. Разоблачить недобросовестного стража правопорядка удалось, в частности, благодаря прослушке его телефона.

Сейчас в отношении сотрудника МВД проводится проверка. В скором времени его уволят. Решается вопрос о возбуждении дела.

1 ноября сообщалось, что в Омске задержали начальника отдела полиции за превышение полномочий ради знакомой.

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Елизавета Новикова
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