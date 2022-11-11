Пластический хирург назвала главный признак идеальной груди

Пластический хирург Блинова: идеальная грудь с имплантом должна выглядеть как натуральная

Идеально сделанная грудь с имплантом должна выглядеть как натуральная, рассказала пластический хирург Виктория Блинова. Она назвала главный признак качественной работы хирурга в беседе с «Лентой.ру», заодно опровергнув несколько расхожих мнений о пластической хирургии.

По словам Блиновой, обыватели часто уверены, что могут отличить искусственную грудь от натуральной. Пластический хирург утверждает, что это невозможно сделать, если правильно подобран имплант. Пациентка его не ощущает, а окружающие не могут заметить. Отличить прооперированную грудь смогут только хирурги, добавила она.

Неверным является и убеждение, что после подтяжки груди остаются яркие шрамы. После такой операции шрамы и рубцы малозаметны, а реабилитационный период очень короткий. По словам Блиновой, в этом случае решающую роль играет опыт, техника и методика пластического хирурга.

Как правило, через год рубцы превращаются в белую еле заметную полосочку. И вы получаете совершенную форму груди со стабильным результатом Виктория Блинова пластический хирург

Еще одной гарантией того, что женщина будет радоваться идеальной форме груди, является ношение компрессионного белья. «Нужно носить и обязательно! — категорично заявила пластический хирург. — Месяц строгого ношения компрессии — это залог получения задуманного результата».

Компрессионное белье моделирует и помогает скорейшему восстановлению тканей и снятию отечности, добавила Блинова.

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