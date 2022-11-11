Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:36, 11 ноября 2022Забота о себе

Пластический хирург назвала главный признак идеальной груди

Пластический хирург Блинова: идеальная грудь с имплантом должна выглядеть как натуральная

Фото: Shutterstock

Идеально сделанная грудь с имплантом должна выглядеть как натуральная, рассказала пластический хирург Виктория Блинова. Она назвала главный признак качественной работы хирурга в беседе с «Лентой.ру», заодно опровергнув несколько расхожих мнений о пластической хирургии.

По словам Блиновой, обыватели часто уверены, что могут отличить искусственную грудь от натуральной. Пластический хирург утверждает, что это невозможно сделать, если правильно подобран имплант. Пациентка его не ощущает, а окружающие не могут заметить. Отличить прооперированную грудь смогут только хирурги, добавила она.

Неверным является и убеждение, что после подтяжки груди остаются яркие шрамы. После такой операции шрамы и рубцы малозаметны, а реабилитационный период очень короткий. По словам Блиновой, в этом случае решающую роль играет опыт, техника и методика пластического хирурга.

Как правило, через год рубцы превращаются в белую еле заметную полосочку. И вы получаете совершенную форму груди со стабильным результатом

Виктория Блиновапластический хирург
Материалы по теме:
«Нет такого понятия — идеальное тело» Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
«Нет такого понятия — идеальное тело»Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
1 апреля 2017
Тело как аномалия Социолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
Тело как аномалияСоциолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
19 сентября 2015

Еще одной гарантией того, что женщина будет радоваться идеальной форме груди, является ношение компрессионного белья. «Нужно носить и обязательно! — категорично заявила пластический хирург. — Месяц строгого ношения компрессии — это залог получения задуманного результата».

Компрессионное белье моделирует и помогает скорейшему восстановлению тканей и снятию отечности, добавила Блинова.

Ранее пластический хирург Надежда Петраш рассказала, с какими просьбами обращаются к ней пациентки. Она отметила, что многие из них, следуя моде, хотят заиметь глаза, как у Беллы Хадид.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В администрации США возникли разногласия относительно Украины
В МЧС рассказали о подвиге спасавшего посетителей клуба «Полигон» россиянина
В сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне
Российский чиновник отделался условным сроком за убитого стаей собак ребенка
Аршавин высказался о выступлении иностранных футболистов за сборную России
Венгрия уличила Европу во втягивании в конфликт на Украине
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Бритни Спирс снялась в бикини и встревожила фанатов
Командир спецназа «Ахмат» объяснил значение контроля над Павловкой
«Желтый» уровень погодой опасности объявили в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.