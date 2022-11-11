Песков рассказал о подготовке послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что подготовка послания Путина Федеральному собранию ведется давно

Подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

18 октября Песков уже отвечал на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию. Тогда он заявлял, что информации об этом пока нет, и подчеркивал, что Кремль не анонсирует содержание послания, как это обычно бывает.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.