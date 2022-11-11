Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 11 ноября 2022Россия

Песков рассказал о подготовке послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что подготовка послания Путина Федеральному собранию ведется давно

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

18 октября Песков уже отвечал на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию. Тогда он заявлял, что информации об этом пока нет, и подчеркивал, что Кремль не анонсирует содержание послания, как это обычно бывает.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле отказались комментировать решение Минобороны по Херсону
Цены на газ в Европе обвалились
Изучен механизм работы нервной системы осьминогов
Блогерша назвала три устаревшие вещи в женском гардеробе
Сокращение британской армии помешало планам Лондона противостоять Москве
Песков рассказал о подготовке послания Путина Федеральному собранию
Песков объяснил неучастие Путина в саммитах G20 и АТЭС
Рост цен в Германии побил очередной рекорд
Кремль назвал условие завершения спецоперации
Кремль высказался о принятии Херсонской области в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.