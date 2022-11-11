Названа препятствующая установлению потолка цен на газ причина

Reuters: разногласия между странами Евросоюза препятствуют установлению потолка цен на газ

Вероятность того, что совет министров энергетики Евросоюза (ЕС) не смогут утвердить ограничение цен на газ на встрече 24 ноября, повышают разногласия между странами-членами ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать новые шаги ЕС по смягчению острого энергетического кризиса. Власти этих стран недовольны тем, что ограничение цен на газ не входит в число детальных предложений. Правительства хотят получить всеобъемлющее предложение по потолку цен на энергоноситель от Еврокомиссии (ЕК) до 24 ноября.

Иначе, как отмечает собеседник агентства, они не одобрят весь пакет мер, который, в том числе, включает в себя начало совместных закупок газа блоком и ускорение процедур получения разрешений на использование возобновляемых источников энергии. ЕК уже отреагировала на данное заявление, пообещав выполнить условия. Однако, как заметил источник Reuters, шансы на то, что документ будет готов к утверждению к этому времени, малы.

Уточняется, что четыре страны не могут самостоятельно заблокировать соглашение, но им удастся это сделать, создав более широкую коалицию из большинства стран ЕС.

Ранее Европейский союз решил надавить на Германию ради установления потолка цен на газ. Об этом заявил глава Министерства финансов Чехии Збынек Станюра.