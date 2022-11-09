Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 9 ноября 2022Мир

ЕС решил надавить на Германию ради потолка цен на газ

Глава Минфина Чехии заявил, что ЕС надавит на Германию для установления потолка цен на газ

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европейский союз (ЕС) решил надавить на Германию ради установления потолка цен на газ. Об этом заявил глава Министерства финансов Чехии Збынек Станюра, передает Reuters.

«Давление стран, которые хотят этого, велико, и мы будем поднимать этот вопрос. <...> Германия больше всех против... Многие в Европе терпеливо ведут с ними переговоры и пытаются изменить их мнение», — сказал он.

Станюра уточнил, что совместный европейский подход к ценообразованию будет дешевле для национальных бюджетов. При этом, по его словам, самые богатые страны в ЕС будут в лучшем положении для субсидирования энергоемких отраслей.

Ранее в Германии назвали масштаб потерь из-за растущих цен на нефть и газ. В частности, повышение цен на энергоресурсы может обойтись немецкой экономике в 110 миллиардов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
В Казахстане предложили ужесточить правила получения гражданства из-за россиян
ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Обнаружены четыре новых пульсара
Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило о попытках контратаки ВСУ на южно-донецком направлении
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после испытаний
В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.