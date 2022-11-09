ЕС решил надавить на Германию ради потолка цен на газ

Глава Минфина Чехии заявил, что ЕС надавит на Германию для установления потолка цен на газ

Европейский союз (ЕС) решил надавить на Германию ради установления потолка цен на газ. Об этом заявил глава Министерства финансов Чехии Збынек Станюра, передает Reuters.

«Давление стран, которые хотят этого, велико, и мы будем поднимать этот вопрос. <...> Германия больше всех против... Многие в Европе терпеливо ведут с ними переговоры и пытаются изменить их мнение», — сказал он.

Станюра уточнил, что совместный европейский подход к ценообразованию будет дешевле для национальных бюджетов. При этом, по его словам, самые богатые страны в ЕС будут в лучшем положении для субсидирования энергоемких отраслей.

Ранее в Германии назвали масштаб потерь из-за растущих цен на нефть и газ. В частности, повышение цен на энергоресурсы может обойтись немецкой экономике в 110 миллиардов евро.