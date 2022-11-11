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20:52, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

У Леры Кудрявцевой начался психоз

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что у нее начался психоз

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у нее начался психоз. О проблемах с психическим здоровьем она призналась в своем Telegram-канале.

«ПТС — пост травматический синдром. По ходу, начинается у меня. Три месяца назад еще ковид два раз был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие. У моего организма всегда такая замедленная реакция», — написала она.

27 июля Кудрявцева посетовала на плохое эмоциональное состояние и призналась, что считает его причиной перенесенный ранее коронавирус, который может негативно сказываться на работе всей нервной системы.

Кудрявцева дважды болела COVID-19. Телеведущая 18 июля сообщила, что повторно заразилась коронавирусом. Первый раз она переболела COVID-19 в январе 2021 года. Спустя полгода Кудрявцева пожаловалась на последствия недуга. «Через два-три месяца после ковида нервная система у меня "накрылась"», — рассказала она. Кроме того, ведущая пожаловалась на проблемы с памятью, которые возникли после заболевания.

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Денис Савосин
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