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15:29, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на Украине

Nation: российская спецоперация на Украине открыла два разлома в мировой политике
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Конфликт на Украине открыл два сейсмических разлома в мировой политике. Такое мнение выразил автор американского журнала The Nation Джит Хир (Jeet Heer).

«Первый разлом — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это раскол между Западом и остальным миром», — заявил обозреватель. Автор отметил, что Запад проявил надменность и безразличие к странам глобального Юга, оказывая сильную поддержку Украине.

«Мы возвели крепость НАТО, где на всех чужаков смотрят с подозрением или враждебностью. В ответ многие незападные страны не хотят видеть в России врага», — высказался Хир. По его мнению, Запад начал «стричь свой сад», а обитателей «джунглей» бросил на произвол судьбы.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, а окружающий ее мир с джунглями. По его словам, остальные страны пытаются захватить «сад». Позже он извинился за свое высказывание и объяснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО поставляют оружие Украине.

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Олег Давыдов
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