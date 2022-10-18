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01:10, 18 октября 2022Мир

В ОАЭ раскритиковали слова Борреля об окружающих Европу «джунглях»

В ОАЭ главу миссии ЕС в Абу-Даби вызвали в МИД из-за дискриминационных заявлений Борреля
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: РИА Новости

ОАЭ раскритиковали расистское заявление Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет РИА Новостисо ссылкой на министерство иностранных дел страны.

МИД ОАЭ потребовал объяснений от главы миссии ЕС в ОАЭ. Как говорится в сообщении ведомства, в Абу-Даби считают высказывания Борреля расистскими. По мнению дипломатов ОАЭ, такие слова способствуют созданию атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире. «Замечания Борреля разочаровывают, это происходит в то время, когда все стороны осознают важность уважения к другим религиям, культурам и этническим группам», — подчеркнули в министерстве.

Боррель сравнил Европу с садом, а окружающий ее мир с джунглями. По его словам, остальные страны пытаются захватить «сад».

В сентябре Боррель заявил, что часть европейского общества не желает более поддерживать Украину, так как нынешний российско-украинский конфликт привел к сильному росту цен в Европе.

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Марина Совина
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