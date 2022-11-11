Суд отправил в колонию освободившихся из тюрьмы россиян за убийство и разбой

В Вологодской области суд дал до 20 лет тюменцам за убийство и разбой по пути из тюрьмы

В Вологодской области суд вынес приговор двум жителям Тюменской области, только освободившихся из тюрьмы, за убийство местного жителя при ограблении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тюменцы получили 20 и 18 лет лишения свободы. Они признаны виновными по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Суд также взыскал с них один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего.

Следствие и суд установили, что в городе Бабаево Вологодской области 11 декабря 2021 года мужчины сошли с поезда по пути из региона, где отбывали срок в местах лишения свободы. Они познакомились с местным жителем, который пригласил их в гости. В состоянии алкогольного опьянения мужчины напали на хозяина дома и избили его, требуя у него деньги и ценные вещи. Потерпевший потерял сознание и преступники подумали, что он умер. Забрав ценности, тюменцы ушли, но позже вернулись, чтобы убедиться в смерти жертвы. Обнаружив хозяина дома живым, преступники нанесли ему множество ударов ножом. Погибшего утром обнаружила его сожительница.

Фигуранты похитили имущество на сумму более 26,5 тысячи рублей.