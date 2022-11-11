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15:02, 11 ноября 2022Ценности

Меган Фокс спутали с Ким Кардашьян на откровенных фото в сети

Актрису Меган Фокс в расстегнутом бюстгальтере на фото спутали в сети с Ким Кардашьян

Фото: @meganfox

Американскую актрису и фотомодель Меган Фокс спутали с телезвездой и бизнесвумен Ким Кардашьян на откровенных фото. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Фокс.

Актриса поделилась снимками с подготовки к Хеллоуину, на которых позировала в образе Принцессы Зельды (персонаж серии игр The Legend of Zelda — прим. «Ленты.ру»). Знаменитость предстала перед камерой с длинными белыми волосами и макияжем с акцентом на глазах. Кроме того, она прикрепила себе эльфийские уши и расстегнула бюстгальтер, который придерживала рукой.

В свою очередь пользователи сети приняли звезду «Трансформеров» за бывшую супругу рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян. «Я подумала, это Ким», «Показалось, что это Ким Кардашьян», «У них одинаковые пластические операции», «Да, сейчас она выглядит как Кардашьян. (...) Раньше была красивой, но теперь слишком много пластики», — прокомментировали они.

В сентябре сообщалось, что Меган Фокс вышла в свет в майке с декольте на фоне слухов о пластике груди. Знаменитость посетила Милан вместе с женихом, рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly.

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Карина Черных
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