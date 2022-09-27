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Меган Фокс вышла в свет в майке с декольте на фоне слухов о пластике груди

Меган Фокс надела майку с глубоким декольте на фоне слухов о замене имплантов в груди

Фото: QQPD / SplashNews.Com / Legion-media.ru

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс вышла в свет в откровенном образе на фоне слухов о новой пластике груди. Соответствующими кадрами поделилось издание Daily Mail.

Известно, что знаменитость посетила Милан вместе с женихом, рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. На размещенных фото телезвезда запечатлена в темно-зеленых брюках бренда Kim Shui с анималистичным принтом, которые оформлены шнуровкой, демонстрирующей ее ноги. Вдобавок она надела майку с глубоким декольте, клетчатую рубашку и бордовую плюшевую панаму. При этом на губы женщина нанесла матовую помаду розового цвета.

Фото: QQPD / SplashNews.Com / Legion-media.ru

Слухи о том, что Фокс заменила импланты в груди появились после ее посещения дня рождения певицы Бейонсе в июне. Тогда владелец аккаунта FamousByDana в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) предположил, что актриса не впервые прибегает к хирургическому вмешательству.

В мае Меган Фокс снялась в рекламе в прозрачном платье-кольчуге. На опубликованных кадрах Фокс демонстрирует несколько моделей одежды, среди которых прозрачное платье с длинным рукавом, украшенное стразами, и оранжевый тренчкот.

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Майя Пономаренко
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