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Меган Фокс снялась в рекламе в прозрачном платье-кольчуге

Американская актриса Меган Фокс снялась для рекламы собственной одежды в прозрачном платье

Фото: @meganfox

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс снялась в рекламе в платье-сетке, имитирующем кольчугу. Соответствующие снимки и видео появились на официальной странице британского онлайн-ретейлера Boohoo в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах Фокс демонстрирует несколько моделей одежды, среди которых прозрачное платье с длинным рукавом, украшенное стразами, и оранжевый тренчкот. Первый образ актрисы стилисты дополнили большими серьгами-кольцами, а в качестве нижнего белья был выбран базовый черный комплект из топа и трусов-слипов. Кроме того, знаменитости сделали макияж в нюдовых тонах с акцентом на контур губ и длинные ресницы.

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Известно, что в 2021 году модель впервые представила собственную линейку одежды, разработанную в коллаборации с упомянутой компанией. Новая совместная коллекция появится в магазинах Boohoo 7 июня. Бренд отмечает, что рекламируемые вещи призваны отражать личный стиль и гардероб Фокс.

Ранее возлюбленный актрисы Меган Фокс американский рэпер Machine Gun Kelly показал маникюр стоимостью 30 тысяч долларов (два миллиона рублей). Отмечается, что 16 мая в Лас-Вегасе состоялась ежегодная музыкальная премия Billboard Music Awards — 2022. Известно, что среди гостей церемонии были замечены 36-летняя модель актриса Меган Фокс и ее бойфренд, 32-летний музыкант Machine Gun Kelly. Певец надел брючный костюм итальянской марки Dolce & Gabbana с шипами, а также водолазку с блестящей аппликацией.

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Дарья Шляпужникова
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