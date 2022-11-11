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20:25, 11 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин застрелил соперника в ехавшей на большой скорости машине

В Кузбассе силовики задержали мужчину, застрелившего соперника и бросившего его в машине

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В городе Прокопьевске Кемеровской области задержали 29-летнего жителя Новокузнецка по подозрению в убийстве соперника из-за ревности. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В Новокузнецке вечером 7 ноября сотрудники ДПС заметили ехавший на большой скорости автомобиль, водитель которого через некоторое время не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину. Находившийся за рулем мужчина сбежал.

При осмотре машины полицейские обнаружили тело пассажира с огнестрельными ранениями. Им оказался 37-летний местный житель. Установив его личность, правоохранители нашли женщину, которая стала очевидцем преступления. Она рассказала, что ее молодой человек из ревности застрелил мужчину. В салоне автомобиля эксперты нашли гильзы от пистолета и отпечатки пальцев предполагаемого убийцы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики выяснили его местонахождение в доме бывшей сожительницы в Прокопьевске. Бойцы спецназа «Гром» задержали его там. У него был изъят пистолет с глушителем и двумя магазина с патронами.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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Илона Палей
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