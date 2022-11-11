Сообщение о смене риторики России по Украине оказалось недостоверным

Сообщение о смене риторики России по ситуации на Украине оказалось недостоверным

Сообщение о смене риторики России по ситуации на Украине оказалось недостоверным.

В проукраинском Telegram-канале «Реальная война», насчитывающем почти полтора миллиона подписчиков, 10 ноября появилась публикация, в которой сообщается, что президент России Владимир Путин якобы сменил риторику и теперь называет Украину своим партнером, а отвод войск из Херсона — жестом доброй воли. «Мы уже "украинские партнеры". Ну и куда же без "жеста доброй воли"», — сказано в посте.

В качестве подтверждения авторы поста приводят фрагмент из видеообращения российского лидера, однако не указывают его точной даты и не приводят других его подробностей. «Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — говорит на кадрах Путин.

В действительности запись была сделана 14 октября 2020 года во время совещания главы государства с членами правительства. В опубликованной на сайте Кремля стенограмме видеоконференции зафиксировано, что речь шла об идее разрешить трем предприятиям Украины поставлять свою продукцию в Россию. Соответствующее предложение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин, и Путин выразил свое согласие на поставки на отечественный рынок оборудования и продукции компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. «Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен. Тем более если правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет?» — отметил президент.

Отмечалось, что решение об открытии доступа на российский рынок было принято после просьбы самих украинских промышленников, в отношении которых действовали зеркальные ограничительные меры.

Утверждения о том, что российский президент якобы назвал Украину партнером и заявил о «жесте доброй воли», не получили широкого распространения в СМИ, — соответствующие публикации появлялись в соцсетях лишь в украинском сегменте.