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18:42, 11 ноября 2022Силовые структуры

В Херсонской и Запорожской областях выявили пособников ВСУ

Росгвардия выявила 13 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Росгвардия установила 13 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Они были выявлены при проведении российскими военнослужащими адресных и разведывательно-поисковых мероприятий.

Кроме того, росгвардейцы изъяли из незаконного оборота более 20 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», выстрелы для гранатометов, гранаты, 60 артснарядов, сто мин и пять тысяч патронов.

10 ноября сообщалось, что Росгвардия ликвидировала 15 военнослужащих ВСУ на николаевском направлении. Кроме того, российская артиллерия выполнила свыше 600 тактических и около 40 огневых задач. Сотрудники ведомства уничтожили два склада с боеприпасами, более 20 целей и живую силу ВСУ в двух районах криворожского направления.

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Любовь Ширижик
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