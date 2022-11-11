В Херсонской и Запорожской областях выявили пособников ВСУ

Росгвардия выявила 13 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия установила 13 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Они были выявлены при проведении российскими военнослужащими адресных и разведывательно-поисковых мероприятий.

Кроме того, росгвардейцы изъяли из незаконного оборота более 20 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», выстрелы для гранатометов, гранаты, 60 артснарядов, сто мин и пять тысяч патронов.

10 ноября сообщалось, что Росгвардия ликвидировала 15 военнослужащих ВСУ на николаевском направлении. Кроме того, российская артиллерия выполнила свыше 600 тактических и около 40 огневых задач. Сотрудники ведомства уничтожили два склада с боеприпасами, более 20 целей и живую силу ВСУ в двух районах криворожского направления.