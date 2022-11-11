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16:17, 11 ноября 2022Ценности

Российскую модель на Porsche задержали с поддельными правами в центре Москвы

Модель Карину Гурину задержали в Москве за вождение Porsche Cayenne с поддельными правами

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российскую модель Карину Гурину задержали в Москве за вождение с поддельными правами. Соответствующий пост появился на портале Mash.

По информации издания, полицейские остановили 31-летнюю победительницу конкурса «Мисс Maxim» в центре столицы для проверки документов. Однако манекенщица, которая ехала по городу на автомобиле Porsche Cayenne, призналась, что на самом деле купила водительское удостоверение. По словам женщины, фейковые права обошлись ей в 20 тысяч рублей.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. На данный момент Гурина, которая проживает за границей, находится в России под подпиской о невыезде.

В июле в России ввели уголовную ответственность за систематическое вождение без прав. Меры связаны со вступлением в силу с 25 июля статьи 264.3 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. До двух лет тюрьмы грозит тем автомобилистам, которые уже имеют судимость за нарушение ПДД. Если за рулем оказался владелец, то машина будет конфискована.

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Карина Черных
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