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07:47, 11 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве исключили русский язык из учебных программ школ и детских садов

Киевский горсовет решил исключить русский язык и учебных программ школ и детских садов

Фото: Pixabay

Киевский городской совет принял решение исключить русский язык и учебных программ школ и детских садов, сообщается на сайте органа власти.

«В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева», — отмечается в заявлении.

Депутаты Киевского городского совета указали, что подобная мера поможет избежать напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства «от гибридных влияний России».

Глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что языковой вопрос переходит в категорию национальной безопасности.

В октябре российский президент Владимир Путин заверил, что в России никогда не допустят того, что на Украине допустили по отношению к русскому языку. Он заявил, что уважает украинский народ, их язык и культуру. «Мы всегда, и, несмотря на трагедию сегодняшних дней, и сегодня, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинском языку, к литературе и так далее», — отметил Путин.

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Марина Совина
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