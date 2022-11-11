В США пожаловались на неспособность военных самолетов выполнять боевые задачи

Bloomberg сообщило, что военные самолеты США 10 лет не могут пройти проверку готовности

Большинство военных самолетов США не могут выполнять боевые задачи, так как годами не проходили проверку готовности, сообщило агентство Bloomberg.

Издание публикует данные проверки Счетной палаты, проводившейся с 2011 по 2021 год. Специалисты проверили 49 военных самолетов. Они представляют собой репрезентативную выборку, которая позволяет судить об общем состоянии воздушного флота страны. В отчете указано, что 26 самолетов из 49 не соответствовали показателям готовности.

Эксперты пожаловались на неспособность бортов выполнять боевые задачи: только четыре воздушных судна из 49 на протяжении 10 лет соответствовавших необходимым показателям готовности могли сделать это. Издание пишет, что доклад должны рассмотреть в Конгрессе США.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после того, как появилась информация о возможном нападении Тегерана на Саудовскую Аравию.