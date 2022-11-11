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03:13, 11 ноября 2022Наука и техника

В США пожаловались на неспособность военных самолетов выполнять боевые задачи

Bloomberg сообщило, что военные самолеты США 10 лет не могут пройти проверку готовности

Фото: Joseph Barron / Reuters

Большинство военных самолетов США не могут выполнять боевые задачи, так как годами не проходили проверку готовности, сообщило агентство Bloomberg.

Издание публикует данные проверки Счетной палаты, проводившейся с 2011 по 2021 год. Специалисты проверили 49 военных самолетов. Они представляют собой репрезентативную выборку, которая позволяет судить об общем состоянии воздушного флота страны. В отчете указано, что 26 самолетов из 49 не соответствовали показателям готовности.

Эксперты пожаловались на неспособность бортов выполнять боевые задачи: только четыре воздушных судна из 49 на протяжении 10 лет соответствовавших необходимым показателям готовности могли сделать это. Издание пишет, что доклад должны рассмотреть в Конгрессе США.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после того, как появилась информация о возможном нападении Тегерана на Саудовскую Аравию.

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Марина Совина
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