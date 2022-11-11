Стилист назвала главную ошибку при окрашивании седых волос

Стилист Памела Моррисси порекомендовала не перекрашивать седые волосы в блонд

Стилист Памела Моррисси и владелица салона красоты Cork в Ирландии назвала главную ошибку при окрашивании седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания RSVP Live.

Так, эксперт рассказала, что многие люди окрашивают седые волосы в светлые оттенки. «Перекрашиваться в блонд, чтобы избавиться от седины, — не выход. Многие люди перекрашиваются в блондинку, потому что они думают, что светлые волосы похожи по цвету на седые. Но они не соответствуют оттенку кожи и сильно старят», — заявила она.

При этом Моррисси отметила, что седым прядям необходим особенный уход. В связи с этим специалист порекомендовала смазывать концы касторовым или аргановым маслом на протяжении всего дня, а ночью — маслом камелии или жожоба.

В заключение собеседница издания пояснила, что на состояние седых волос также влияет питание. «Квашеная капуста, кефир и кимчи — все эти продукты содержат в своем составе хорошие бактерии, которые помогают кишечнику бороться с плохими, а это очень важно для здоровья кожи и волос», — объяснила она и добавила, что регулярное употребление рыбы помогает поддерживать блеск локонов и укрепляет их.

В сентябре редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон посоветовал замаскировать данную проблему с помощью процедуры осветления прядей.