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10:17, 11 ноября 2022Ценности

Стилист назвала главную ошибку при окрашивании седых волос

Стилист Памела Моррисси порекомендовала не перекрашивать седые волосы в блонд

Фото: Shutterstock

Стилист Памела Моррисси и владелица салона красоты Cork в Ирландии назвала главную ошибку при окрашивании седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания RSVP Live.

Так, эксперт рассказала, что многие люди окрашивают седые волосы в светлые оттенки. «Перекрашиваться в блонд, чтобы избавиться от седины, — не выход. Многие люди перекрашиваются в блондинку, потому что они думают, что светлые волосы похожи по цвету на седые. Но они не соответствуют оттенку кожи и сильно старят», — заявила она.

При этом Моррисси отметила, что седым прядям необходим особенный уход. В связи с этим специалист порекомендовала смазывать концы касторовым или аргановым маслом на протяжении всего дня, а ночью — маслом камелии или жожоба.

В заключение собеседница издания пояснила, что на состояние седых волос также влияет питание. «Квашеная капуста, кефир и кимчи — все эти продукты содержат в своем составе хорошие бактерии, которые помогают кишечнику бороться с плохими, а это очень важно для здоровья кожи и волос», — объяснила она и добавила, что регулярное употребление рыбы помогает поддерживать блеск локонов и укрепляет их.

В сентябре редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон посоветовал замаскировать данную проблему с помощью процедуры осветления прядей.

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Мария Винар
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