Перевозившая больного россиянина скорая перевернулась в ДТП и попала на видео

Два человека пострадали в результате ДТП со скорой помощью в Казани

В Казани произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, который перевозил больного россиянина. Об этом пишет издание Prokazan.

Авария произошла на пересечении улиц Лево-Булачной и Галиаскара Камала. Пострадавшие — водитель скорой и пациент, которого везли. Обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительным данным, карета скорой столкнулась с иномаркой Hyundai. От удара машина медиков перевернулась на бок. Результат ДТП попал на видео. Кадры очевидцев с места публикует местный Telegram-канал.

В сентябре четыре человека пострадали в столкновении скорой помощи с грузовиком Renault в Подмосковье. Инцидент произошел на 64-м километре трассы М-10 «Россия». Травмы получили водитель, пациентка и двое медиков.