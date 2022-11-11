В Госдуме отреагировали на заявление Белого дома о переговорах с Киевом

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Москва всегда была готова к переговорам с Киевом

Москва всегда была готова к переговорам с Киевом. Так на заявление Белого дома отреагировал глава международного комитета Государственной Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

По словам парламентария, это не Москва вышла из переговорного процесса. Российские власти были готовы вести переговоры, хотя первоначальная инициатива исходила от украинской стороны, отметил Слуцкий.

«Готовы и сейчас. Подобные сигналы не раз в последнее время транслировались различными высокими представителями России. Так что мяч на стороне Киева, а если смотреть правде в глаза — Вашингтона», — добавил депутат.

Он призвал Запад прекратить противоборство с Россией «до последнего украинца», а также накачку Украины вооружением и ослабление промышленного и экономического потенциала Европы через принуждение к антироссийским санкциям.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам. Он отметил, что киевские власти видят завершение конфликта за столом переговоров. Россия иногда показывает те же самые настроения, но им сопутствуют «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре», добавил Прайс.

