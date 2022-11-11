Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 11 ноября 2022Силовые структуры

Адвокат оценил участие Собчак в связанном с вымогательством Telegram-канале

Адвокат Добровинский о Собчак: владелец канала не обязан отвечать за все, что публикуется

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Адвокат Александр Добровинский оценил причастность Ксении Собчак к связанному с вымогательством денег Telegram-каналу «Тушите свет». Он рассказал об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 ноября.

Добровинский считает, что владелец канала не обязан отвечать за все, что в нем публикуется. «Владелец торгового центра же не несет ответственность за то, что кто-то из арендаторов совершил преступление. Вот если журналисты смогут предоставить доказательства того, что тот самый материал был им предоставлен Ксенией, это уже будет иметь другое значение», — пояснил он.

Ранее бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные в рамках уголовного дела о вымогательстве денег с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей. Оба фигуранта дела предоставили договоры, которые они подписали с Собчак. Судя по документам, журналистка имеет прямое отношение к названному каналу. Романовский и Бигаев также рассказали, что в рамках соглашения должны были размещать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных
12-летняя россиянка пожаловалась на избиение и попросила забрать ее из семьи
Блогерша напомнила об «устаревшем» способе мытья тела и смутила зрителей
В Донбассе создали подразделение из отправившихся на фронт депутатов
Беженцы с Украины устроили протестную акцию против властей Италии
Дженнифер Лопес оправдалась за решение поменять фамилию
США пригрозили Ирану бомбардировщиками с ядерными боеголовками
Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками до 40 процентов
Врачи сохранили глаз и зрение 96-летнему жителю Подмосковья
Адвокат оценил участие Собчак в связанном с вымогательством Telegram-канале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.