Адвокат оценил участие Собчак в связанном с вымогательством Telegram-канале

Адвокат Добровинский о Собчак: владелец канала не обязан отвечать за все, что публикуется

Адвокат Александр Добровинский оценил причастность Ксении Собчак к связанному с вымогательством денег Telegram-каналу «Тушите свет». Он рассказал об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 ноября.

Добровинский считает, что владелец канала не обязан отвечать за все, что в нем публикуется. «Владелец торгового центра же не несет ответственность за то, что кто-то из арендаторов совершил преступление. Вот если журналисты смогут предоставить доказательства того, что тот самый материал был им предоставлен Ксенией, это уже будет иметь другое значение», — пояснил он.

Ранее бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные в рамках уголовного дела о вымогательстве денег с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей. Оба фигуранта дела предоставили договоры, которые они подписали с Собчак. Судя по документам, журналистка имеет прямое отношение к названному каналу. Романовский и Бигаев также рассказали, что в рамках соглашения должны были размещать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки.