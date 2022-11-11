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20:33, 11 ноября 2022Ценности

Советские упаковки сгущенки и соды стали модными

Модный бренд Pepfer представил коллекцию сумок в виде советских упаковок сгущенки и соды

Фото: Pepfer

Модный бренд Pepfer представил коллекцию, вдохновленную советскими упаковками продуктов. Соответствующие товары стали доступны к покупке на сайте российского ретейлера.

Известно, что в ассортименте марки появились сумки и различные аксессуары в виде банки сгущенки, а также пачки соды, соли и сахара. Кроме того, клиенты могут приобрести клатчи, выполненные в виде треугольного пакета молока бело-голубого цвета. Отмечается, что все изделия выполнены из натуральной кожи.

Стоимость продукции производителя варьируется от 9 тысяч до 14 тысяч рублей за одну единицу товара.

В октябре французский модным дом Balenciaga также представил сумку в виде пачки чипсов Lay's. Тогда сообщалось, что цена модного аксессуара, изготовленного из телячьей кожи с высококачественным изображением классического пакета чипсов Lay's, составит 1,8 тысячи долларов (около 109 тысяч рублей). Ожидается, что коллаборация Lay’s x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch поступит в продажу в конце 2022 года.

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Майя Пономаренко
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