Советские упаковки сгущенки и соды стали модными

Модный бренд Pepfer представил коллекцию сумок в виде советских упаковок сгущенки и соды

Модный бренд Pepfer представил коллекцию, вдохновленную советскими упаковками продуктов. Соответствующие товары стали доступны к покупке на сайте российского ретейлера.

Известно, что в ассортименте марки появились сумки и различные аксессуары в виде банки сгущенки, а также пачки соды, соли и сахара. Кроме того, клиенты могут приобрести клатчи, выполненные в виде треугольного пакета молока бело-голубого цвета. Отмечается, что все изделия выполнены из натуральной кожи.

Стоимость продукции производителя варьируется от 9 тысяч до 14 тысяч рублей за одну единицу товара.

В октябре французский модным дом Balenciaga также представил сумку в виде пачки чипсов Lay's. Тогда сообщалось, что цена модного аксессуара, изготовленного из телячьей кожи с высококачественным изображением классического пакета чипсов Lay's, составит 1,8 тысячи долларов (около 109 тысяч рублей). Ожидается, что коллаборация Lay’s x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch поступит в продажу в конце 2022 года.