Одна европейская страна резко сократила поставки товаров в Россию

Destatis: в сентябре Германия сократила поставки в Россию на 53%

В сентябре 2022 года экспорт товаров из Германии в Россию по сравнению с годом ранее снизился более чем в два раза (на 52,9 процента). Объем поставок сократился до 1,1 миллиарда евро, сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

При этом в целом в прошлом месяце европейская страна нарастила поставки за рубеж, экспорт вырос на 20,2 процента в годовом выражении. Самым главным импортером немецкой продукции оказались США, закупившие товаров на 15,4 миллиарда евро, что на 43,4 процента больше, чем в сентябре 2021 года.

Также республика увеличила объемы импорта. В прошлом месяце страна приобрела товаров из других стран на 134 миллиарда евро (прирост на 31,3 процента). В то же время в отношении закупок товаров из России ведомство зафиксировало негативную динамику. Импорт в сентябре сократился на 37,4 процента, до 1,8 миллиарда евро. Падение было бы более заметным в случае отсутствия инфляционного влияния. В натуральном выражении импорт снизился на 66,6 процента.

Поставки нефти и газа из России в Германию упали в сентябре на 49,8 процента, до 0,8 миллиарда долларов в стоимостном выражении, и на 69 процентов, до 1,5 миллиона тонн — в натуральном.

Ранее эксперты мюнхенского института экономических исследований Ifo подсчитали, что рост цен на топливо в условиях текущего энергетического кризиса обойдется экономике Германии в 110 миллиардов евро, или в 3 процента ВВП, в период с 2021 по 2023 год, причем основной ущерб придется на 2022 год.