Британец признался в шпионаже в пользу России

Evening Standard: охранник посольства Великобритании признался в шпионаже в пользу России

Британец Дэвид Смит, работавший в Германии охранником посольства Великобритании, признался в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Evening Standard.

Отмечается, что Смит собирал секретную информацию о деятельности британских госслужащих, их адреса и телефоны, данные о работе британского посольства в Берлине, ксерокопии документов, записи камер видеонаблюдения. Эти сведения он якобы передал российскому генерал-майору Сергею Чухурову, указанному как военный атташе посольства России в ФРГ.

Смит собирал данные с мая 2020-го по август 2021 года, когда был задержан и позднее экстрадирован в Великобританию. Утверждается, что в его электронной почте нашли письмо Чухурову от 14 мая 2020 года, в котором он, по сути, выразил готовность сотрудничать с российской стороной.

По данным Evening Standard, Смит решил заняться шпионажем из-за «ненависти к своей стране», кроме того, он якобы желал переехать в Россию или на Украину. Охранник также якобы возмущался вывешиванием флага в поддержку сообщества ЛГБТК+ в посольстве.

Процесс по делу Смита проходит в лондонском уголовном суде Олд-Бейли. В отношении Смита выдвинуто восемь пунктов обвинений в нарушении закона о гостайне, он признал вину по всем.

В апреле сообщалось, что Смит отверг обвинения в передаче секретных данных.