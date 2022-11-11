Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 11 ноября 2022Россия

Пьяный россиянин прострелил себе руку в автобусе и попал на видео

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина в автобусе прострелил себе руку из украденного травмата

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина в салоне автобуса прострелил себе руку из украденного травматического пистолета. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ni Mash.

На появившемся видеоролике видно, как россиянин роется в сумке. Спустя какое-то время в салоне автобуса раздается выстрел. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Позже прибывшие на место сотрудники полиции нашли в вещах 54-летнего мужчины травматический пистолет, патроны и нож. Также выяснилось, что россиянин был неоднократно судим. Он украл пистолет незадолго до происшествия, сообщается на сайте KP.RU.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 226 УК России («Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами. В момент ЧП в салоне общественного транспорта находилось около 15 человек, никто из них не пострадал.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российские журналисты подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС
В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на Украине
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
В ООН заявили о нуждающемся в зерне и удобрениях из России мире
Биткоину предрекли резкое падение в ближайшее время
В Швеции предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу России
Описана типичная жертва мошенников
Жена популярного священника сравнила московские и сельские приходы
Хакеры из Killnet атаковали правительство Греции
Собчак назвали владелицей связанного с вымогательством денег Telegram-канала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.