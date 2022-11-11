Пьяный россиянин прострелил себе руку в автобусе и попал на видео

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина в автобусе прострелил себе руку из украденного травмата

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина в салоне автобуса прострелил себе руку из украденного травматического пистолета. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ni Mash.

На появившемся видеоролике видно, как россиянин роется в сумке. Спустя какое-то время в салоне автобуса раздается выстрел. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Позже прибывшие на место сотрудники полиции нашли в вещах 54-летнего мужчины травматический пистолет, патроны и нож. Также выяснилось, что россиянин был неоднократно судим. Он украл пистолет незадолго до происшествия, сообщается на сайте KP.RU.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 226 УК России («Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами. В момент ЧП в салоне общественного транспорта находилось около 15 человек, никто из них не пострадал.