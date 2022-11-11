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15:35, 11 ноября 2022Россия

В СК прокомментировали данные об отравлении 20 подростков в московском колледже

Следователи не подтвердили данные об отравлении газом 20 подростков в колледже в Москве

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Следователи не подтвердили данные об отравлении газом 20 подростков в политехническом колледже на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, ее комментарий приводит РИА Новости.

Она указала, что для выяснения всех обстоятельств возможного происшествия на Бибиревскую улицу выехали следователи Бутырского МРСО Москвы.

В столичном ГСУ СК сообщили, что сведения о пострадавших подростках в учебном заведении не подтверждаются, пишет ТАСС.

11 ноября источники ТАСС и РЕН ТВ заявили, что 20 подростков пожаловались на головную боль, находясь в политехническом колледже на северо-востоке Москвы. По предварительной версии, дети могли отравиться газом.

Прибывшие на место врачи оказали подросткам помощь, госпитализация никому из них не потребовалась.

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Анна Щербакова
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