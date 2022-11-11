Российского нападающего признали второй звездой дня в НХЛ

Российского форварда Андрея Свечникова признали второй звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Каролины Харрикейнс» Андрея Свечникова признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщатся на сайте организации.

В победном матче против «Эдмонтон Ойлерс» Свечников забросил три шайбы, одна из которых стала для него сотой за карьеру в лиге. Россиянин второй раз в сезоне сумел трижды поразить ворота соперников в одной встрече. На данный момент форвард, на счету которого 11 голов, занимает третье место в рейтинге снайперов текущего регулярного чемпионата.

Первой звездой признан нападающий «Нью-Джерси Девилс» Нико Хишер, забросивший две шайбы в матче против «Оттавы Сенаторс». Третий в списке лучших игроков дня — форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Эйхель, также оформивший хет-трик и совершивший результативную передачу.

2 ноября издание The Athletic назвало Свечникова главной звездой октября в НХЛ. Россиянин за месяц набрал девять очков по системе «гол плюс пас». Он забросил семь шайб за восемь матчей, в одном из которых оформил хет-трик.