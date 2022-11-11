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13:08, 11 ноября 2022Среда обитания

В московскую квартиру «заселили» 290 человек

Прокуратура Москвы: в поделенной на микродоли «двушке» зарегистрировали 290 человек

Фото: Алексей Малышев / Unsplash

На северо-западе Москвы нашли двухкомнатную квартиру, где зарегистрированы 290 человек. По данным столичной прокуратуры, недвижимость поделили на микродоли незаконно, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в «двушке» площадью 43,3 квадратных метра выделили 320 микродолей, которые с декабря 2021-го по апрель 2022 года на основании договоров дарения приобрели в собственность 286 граждан. Наличие у сособственников незначительных долей (по 0,31 процента) давало им право регистрировать на жилплощади иных лиц в неограниченном количестве — так в квартиру «заселили» 290 человек.

Отмечается, что по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве. Кроме того, договоры о дарении микродолей потребовали признать недействительными через суд и снять с учета фиктивно зарегистрированных в квартире лиц.

«Решением Хорошевского районного суда Москвы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда и ход расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Москвы», — уточнили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает делить жилье на доли площадью менее шести квадратных метров. Поправки внесены в статью 30 Жилищного кодекса. Сделки с нарушением нормы будут считаться несостоявшимися. Однако исключением станут случаи, когда доля меньше шести квадратных метров досталась в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.

Нина Ташевская
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