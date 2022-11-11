Беженцы с Украины устроили протестную акцию против властей Италии

Беженцы с Украины устроили протест против властей Италии из-за выселения из отеля

Беженцы с Украины устроили протестную акцию в городе Ланчано против властей Италии из-за выселения из отеля. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Несколько десятков украинцев, живших в отеле Excelsior за государственный счет, вышли на протест из-за переселения в более бедный регион на юге страны. Уточняется, что местные власти ссылаются на указ итальянского правительства и следуют инструкциям, согласно которым украинских беженцев необходимо перевезти. Некоторые граждане Украины согласились переехать, а остальные продолжают отказываться.

При этом в случае отказа от переезда беженцы потеряют помощь, выделяемую Италией, также им придется самостоятельно оплачивать проживание. Как сообщает издание, выплаты украинцам могут сократить. Кроме того, неизвестно продлят ли программу помощи после Нового года.

Ранее беженцы с Украины возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово в Болгарии и устроили бунт. Они «выразили протест» из-за размещения в металлических бытовках и пожаловались на «некомфортные» условия проживания.