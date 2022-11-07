Украинские беженцы устроили бунт в европейской стране

bTV: прибывшие в Болгарию 35 украинских беженцев пожаловались на условия проживания

Украинские беженцы, прибывшие в Болгарию, возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово и устроили бунт. Об этом сообщает болгарский телеканал bTV.

Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, прибыла в европейскую страну около недели назад. Беженцы «выразили протест» из-за размещения в металлических бытовках и пожаловались на «некомфортные» условия проживания. По их словам, им обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако пока они остаются там.

По информации телеканала, украинцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. Глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся в буферном центре до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. Он подчеркнул, что люди могут оставаться в центре до 14 дней.

Ранее правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предупредила, что зимой число беженцев из Украины увеличится. Она объяснила, что такая ситуация станет возможной, если у украинцев на родине не будет электричества, воды и отопления.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что уехавшие в Россию беженцы с Украины хотят работать, а уехавшие в ЕС «требуют себе скидок». По словам главы государства, сегодня российские власти работают над тем, чтобы украинские беженцы могли получать российские документы в упрощенном порядке.