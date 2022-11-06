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08:47, 6 ноября 2022Мир

Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из Украины

Бургомистр Берлина Гиффей предупредила о росте числа украинских беженцев в зимние месяцы

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предупредила, что зимой число беженцев из Украины увеличится. Об этом она рассказала газете Bild am Sonntag.

Она объяснила, что такая ситуация станет возможной, если у украинцев на родине не будет электричества, воды и отопления. При этом, отметила Гиффей, уже сейчас в столицу Германии ежедневно прибывают около 150 граждан Украины и 150 просителей убежища из других стран.

2 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии зарегистрированы более одного миллиона беженцев с Украины. Для их поддержки в этом году германские власти выделят дополнительно 1,5 миллиарда евро.

Ранее глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы «доят» Германию, пользуясь предоставляемыми благами. Политик уточнил, что ситуация превратилась в «социальный туризм в ФРГ и обратно», когда мигранты въезжают в страну, получают пособие и уезжают с деньгами домой. Позднее он извинился за свое высказывание.

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Марина Совина
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