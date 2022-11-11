Россия резко нарастила импорт дешевых вин из Узбекистана

«Ъ»: поставки вин из Узбекистана в Россию резко выросли

На фоне сложностей с поставками алкоголя из западных стран и экономии потребителей в России резко вырос импорт недорогих вин из Узбекистана, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Страна стала лидером по темпам роста поставок по итогам девяти месяцев года: объемы достигли почти 847 тысяч литров тихих и крепленых вин, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Большая часть импорта приходится на третий квартал (более 500 тысяч).

Как объяснила директор по импорту Fort Дарья Сологуб, Узбекистан еще в советское время был крупным поставщиком столового винограда, а сейчас там начали делать и вино. Качество продукции она считает средним, однако потребители в условиях экономии могут переходить на более дешевые вина.

На втором месте по темпам роста оказалась Южная Осетия: рост год к году составил почти 50 процентов (более 1,25 миллиона литров). По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, потенциал для роста поставок недорогих вин в Россию сохраняется: продукции в низком ценовом сегменте до 300 рублей за бутылку недостаточно.

Потенциал для роста поставок недорогих вин, в том числе из Узбекистана, в РФ сохраняется. По словам Александра Ставцева, на российском рынке в целом есть нехватка вина низкого ценового сегмента — до 300 рублей за бутылку — в рознице после исчезновения напитков из иностранных виноматериалов.