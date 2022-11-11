Белоруссия останется без «Макдоналдса»

Рестораны «Макдональдс» в Белоруссии переименуют во «Вкусно — и точка»

Компания «КСБ Виктори Рестораны», управляющая ресторанами быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии, сообщила о продолжении работы сети под российским брендом «Вкусно — и точка». Пресс-релиз размещен на сайте сети.

В свою очередь в сообщении на сайте «Вкусно — и точка» указано, что смена вывески произойдет после завершения всех необходимых юридических процедур и решения организационных вопросов.

В настоящее время в Белоруссии работают 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах. За год они принимают десять миллионов посетителей.

Бренд «Вкусно — и точка» появился в России после отказа «Макдоналдс» от работы на российском рынке, что связано с украинским конфликтом и последовавшим санкционным противостоянием. В компании указали, что ведение бизнеса в стране больше не соответствует ее ценностям.

Сеть приобрел российский бизнесмен Александр Говор, который ранее управлял несколькими ресторанами компании по франшизе. По его словам, сделка состоялась по символической стоимости, но при этом она подразумевает право на обратный выкуп.

