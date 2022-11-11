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03:14, 11 ноября 2022Россия

Украинские военные устроили гонки по полю и подорвались на мине

Украинские военные устроили гонки на бронемашинах Humvee по полю и подорвались на мине

Украинские бронемашины устроили гонки по минному полю, после чего одна из них подорвалась на мине, пишет военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

Военный корреспондент напомнил, что в местах, где саперы еще не работали, есть свои правила перемещения. «А тут две украинские бронемашины выписывают кренделя по минному полю. Одна подрывается, вторая, вместо того, чтоб попытаться помочь, мчится прочь, бросая раненых», — прокомментировал он видео.

Видео подрыва бронеавтомобиля Humvee украинской армии на мине было снято с дрона и появилось в Telegram-канале военкора Чингиса Дамбиева.

По данным «Российской газеты», мощный взрыв вывел из строя машину вместе с экипажем и десантом. Издание пишет, что видео, предположительно, было снято весной или летом, а в бронемашине находились иностранные наемники.

Ранее военкор Сладков показал ролик с уничтожением танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя ударами.

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Марина Совина
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